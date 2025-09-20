1525 – La révolte oubliée Ecomusée d’Alsace Ungersheim

1525 – La révolte oubliée Ecomusée d’Alsace Ungersheim samedi 20 septembre 2025.

1525 – La révolte oubliée 20 et 21 septembre Ecomusée d’Alsace Haut-Rhin

Adulte (18 ans et plus) 16,50 €

Enfant (4 -17 ans) 11 €

Enfant (jusqu’à 3 ans) gratuit

Tarif spécial tout le week-end : une entrée achetée = une entrée offerte (billetterie sur place)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

En 1525, un grand soulèvement populaire, alimenté par les injustices sociales, des désaccords politiques et des tensions religieuses provoque ce que l’on nommera plus tard « la guerre des paysans » ou « révolte des rustauds ». En Alsace, au pied des Vosges, l’insurrection atteint des proportions inouïes : le 11 mai 1525, les bandes paysannes réunies à Molsheim font serment « de mourir et de vivre ensemble dans le saint Evangile » pour promouvoir le texte de revendications des XII Articles. Quelques jours plus tard, une armée venue de Lorraine les anéantit à Lupstein, Saverne et Scherwiller. Ce terrible bain de sang inaugure une ère nouvelle, dans l’ordre et la discipline : on la désigne parfois comme le « siècle d’or de l’Alsace ». La mémoire de 1525 tombe dans l’oubli.

Dans le cadre des festivités commémorant les 500 ans de la guerre des rustauds, l’Écomusée d’Alsace vous propose une immersion en plein cœur du 16e siècle, à la toute fin du Moyen-Âge.

Au programme :

– Scènes de vie médiévale par les Lothringen Landsknecht

– Légendes et récits autour de la guerre des Paysans par les bénévoles conteurs de l’Écomusée d’Alsace (14h ; 15h et 16h)

– Démonstrations de vannerie

– Démonstrations de filage et de tissage du lin

– Démonstrations de fabrication de bougies de cire

– Démonstration et dégustation de recettes médiévales

– Mise en ambiance musicale

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, (re) découvrez l’Écomusée d’Alsace grâce à un tarif préférentiel sur place tout le week-end : 1 entrée achetée = 1 entrée offerte (valable sur la moins chère des deux) !

Ecomusée d’Alsace Ungersheim 68190 Ungersheim 68190 Chemin du Grosswald Haut-Rhin Grand Est 03 89 74 44 74 https://www.ecomusee.alsace/fr/ https://www.facebook.com/ecomusee.alsace/;https://www.youtube.com/channel/UCEh4eyPl8GPwuK97f7TwJJA [{« type »: « link », « value »: « https://www.ecomusee.alsace/les-journees-europeennes-du-patrimoine/ »}, {« type »: « email », « value »: « info@ecomusee.alsace »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 89 74 44 74 »}] Plus grand musée à ciel ouvert de France, l’Écomusée d’Alsace s’organise comme un village alsacien du début du 20ème siècle. Ses missions s’inscrivent dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine culturel alsacien mais aussi la préservation de la biodiversité et des espaces naturels.

Un rendez-vous incontournable pour les familles qui souhaitent découvrir l’Alsace, son patrimoine et ses richesses à travers de nombreuses animations chaque jour :

• atelier cuisine,

• tour en tracteur ou en calèche

• Présentation des animaux et leurs espaces lieux de vie,

• Manège,

• Rencontre avec les villageois,

• etc.

Dans le cadre des festivités commémorant les 500 ans de la guerre des rustauds, l’Écomusée d’Alsace vous propose une immersion en plein cœur du 16e siècle, à la toute fin du Moyen-Âge. Historique Journées Européennes du Patrimoine

@SebastienNorth