152e Foire de Pâques, Parc du Jard, Saint-Dizier

152e Foire de Pâques 4 – 19 avril Parc du Jard Haute-Marne
Entrée libre. Attractions et manèges payants sur place (tarifs variables selon les stands et attractions).
La Ville de Saint-Dizier organise la 152e édition de la Foire de Pâques au Parc du Jard.
Du 4 au 19 avril 2026, profitez de plus de 200 métiers et arts forains dans une ambiance festive et familiale.
Au programme : manèges, mascottes, tombola et feu d’artifice.
Événement organisé par la Ville de Saint-Dizier.
Parc du Jard Avenue de Belle Forêt sur Marne Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est
