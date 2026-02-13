152e Foire de Pâques, Parc du Jard, Saint-Dizier

152e Foire de Pâques 4 – 19 avril Parc du Jard Haute-Marne

Entrée libre. Attractions et manèges payants sur place (tarifs variables selon les stands et attractions).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T14:00:00+02:00 – 2026-04-04T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-19T14:00:00+02:00 – 2026-04-19T22:00:00+02:00

La Ville de Saint-Dizier organise la 152e édition de la Foire de Pâques au Parc du Jard.

Du 4 au 19 avril 2026, profitez de plus de 200 métiers et arts forains dans une ambiance festive et familiale.

Au programme : manèges, mascottes, tombola et feu d’artifice.

Événement organisé par la Ville de Saint-Dizier.

Parc du Jard Avenue de Belle Forêt sur Marne Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est

La 152e Foire de Pâques s’installe au Parc du Jard à Saint-Dizier du 4 au 19 avril 2026 : manèges, arts forains, mascottes, tombola et feu d’artifice.