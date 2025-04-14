152ème Carnaval de Granville Port de Granville Granville

152ème Carnaval de Granville 13 – 17 février 2026 Port de Granville Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-13T20:00:00 – 2026-02-13T23:59:00

Fin : 2026-02-17T00:00:00 – 2026-02-17T23:59:00

Le carnaval de Granville, c’est 5 jours de fêtes avant mardi gras, des défilés de chars, des confettis, de la musique, des costumes, des manèges, des intrigues… Mais le carnaval de Granville c’est surtout une tradition très ancrée dans le cœur des granvillais, qui trouve ses racines dans la pêche et les départs des terre-neuvas, et qui allie satire, partage, solidarité et générosité.

Programme de cette 152ème édition :

Vendredi 13 février 2026

20h00 : Concert d’ouverture – Entrée gratuite. Billets à retirer les samedis 31 janvier et 7 février à l’ouverture de l’office de tourisme de Granville (9h). 2 places maximum par personne.

Samedi 14 février 2026

10h00 : Marché de Carnaval avec animations musicales

14h00 : Remise des clés sur le char des Demoiselles Granville Terre et Mer

14h15 : Cavalcade des enfants

15h30 : Bal des enfants – Gratuit pour les enfants, 4€ pour les accompagnateurs

20h00 : Ça tire, le défilé

21h00 : Samedi en fanfares – Scène du centre-ville puis déambulation des fanfares dans toute la ville

Dimanche 15 février 2026

10h00 : Aubades musicales dans le centre-ville

11h00 : Pot des officiels

13h30 : La Grande Cavalcade

19h00 : Pique-nique des carnavaliers

21h00 : Cavalcade lumineuse

Lundi 16 février 2026

12h00 : Pot des carnavaliers et des partenaires

19h00 : Bal à papa

19h00 : Bal à maman

Mardi 17 février 2026

14h00 : Cavalcade humoristique et satirique

16h30 : Jugement et exécution de Sa Majesté Roi du Carnaval

18h00 : Grande et petite bataille de confettis

Intrigues dans toute la ville

Quelques informations sur le Carnaval de Granville

Inscrit sur la liste du Patrimoine Culturel et Immatériel par l’UNESCO en 2016, il rassemble près de 150 000 personnes chaque année et demeure aujourd’hui l’un des trois grands carnavals ayant subsisté, avec ses coutumes et ses spécificités.

Parmi celles-ci, le carnaval de Granville est très attaché à son caractère satirique : chars et déguisements trouvent une source inépuisable de sujets à railler dans l’actualité locale, nationale ou internationale.

Il est mis en place par un comité d’organisation composé exclusivement de bénévoles, avec le support des collectivités (mairie, communauté de communes, département et région). Chaque char est indépendant et est composé de carnavaliers bénévoles rassemblés le plus souvent en association.

Attendue avec beaucoup d’impatience depuis la fin de la précédente édition, le 152ème Carnaval de Granville se déroulera du 13 au 17 février 2026 et durant cinq jours, cette grande fête va faire vibrer le territoire, en toute convivialité.

La plus grande cavalcade d’Europe, quelques 47 chars, une dizaine de fanfares, 3 500 carnavaliers déguisés, feront le spectacle pour le plus grand plaisir des visiteurs (déguisés également) toujours aussi nombreux !

Plus d’information sur la programmation :https://www.carnaval-de-granville.fr/fr/

Contact : contact@carnaval-de-granville.fr

Port de Granville Rue du Port 50400 Granville Granville 50400 Manche Normandie [{« link »: « https://www.carnaval-de-granville.fr/fr/ »}, {« link »: « mailto:contact@carnaval-de-granville.fr »}]

Le carnaval de Granville, c’est 5 jours de fêtes avant mardi gras, des défilés de chars, des confettis, de la musique, des costumes, des manèges, des intrigues… Mais le carnaval de Granville c’est le…

©COCG