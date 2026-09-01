156ème anniversaire de la Bataille de Ladonchamps Woippy
dimanche 27 septembre 2026 · Woippy
Informations pratiques
Woippy
156ème anniversaire de la Bataille de Ladonchamps
Place du Souvenir Français Woippy Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 08:45:00
fin : 2026-09-27 12:00:00
Date(s) :
2026-09-27
À l’occasion du 156e anniversaire de la bataille de Ladonchamps, la Ville de Woippy organise une cérémonie commémorative : lecture du Dormeur du Val par le Conseil municipal des enfants, allocution du maire, dépôt de gerbes, minute de silence et Marseillaise jouée par l’Union de Woippy.Tout public
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Place du Souvenir Français Woippy 57140 Moselle Grand Est +33 3 87 34 63 00
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English :
%C0 To mark the 156th anniversary of the Battle of Ladonchamps, the City of Woippy is organizing a commemorative ceremony: a reading of *Le Dormeur du Val* by the Children’s City Council, a speech by the mayor, the laying of wreaths, a minute of silence, and *La Marseillaise* performed by the Union de Woippy.
L’événement 156ème anniversaire de la Bataille de Ladonchamps Woippy a été mis à jour le 2026-09-10 par AGENCE INSPIRE METZ