Informations pratiques

Woippy

156ème anniversaire de la Bataille de Ladonchamps

Place du Souvenir Français Woippy Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 08:45:00

fin : 2026-09-27 12:00:00

Date(s) :

2026-09-27

À l’occasion du 156e anniversaire de la bataille de Ladonchamps, la Ville de Woippy organise une cérémonie commémorative : lecture du Dormeur du Val par le Conseil municipal des enfants, allocution du maire, dépôt de gerbes, minute de silence et Marseillaise jouée par l’Union de Woippy.Tout public

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Place du Souvenir Français Woippy 57140 Moselle Grand Est +33 3 87 34 63 00

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English :

%C0 To mark the 156th anniversary of the Battle of Ladonchamps, the City of Woippy is organizing a commemorative ceremony: a reading of *Le Dormeur du Val* by the Children’s City Council, a speech by the mayor, the laying of wreaths, a minute of silence, and *La Marseillaise* performed by the Union de Woippy.

L’événement 156ème anniversaire de la Bataille de Ladonchamps Woippy a été mis à jour le 2026-09-10 par AGENCE INSPIRE METZ