15e édition du Duathlon Rue Dieudonné Dubois Saint-Dié-des-Vosges

15e édition du Duathlon

Rue Dieudonné Dubois Géoparc Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-15 08:00:00

fin : 2026-03-15 16:30:00

Date(s) :

2026-03-15

Nous sommes heureux de vous retrouver pour la 15ème édition de notre Duathlon qui se tiendra sur le circuit du Géoparc de Saint-Dié-des-Vosges.

Quatre épreuves sont au programme de la journée.

L’ensemble des courses se déroulera sur le circuit automobile du Géoparc: un parcours tracé pour la vitesse et faire tomber les chronos! Mais surtout couper de la circulation automobile pour évoluer en toute sécurité avec des points de vues en hauteurs permettant de suivre toute la course.

De nombreux lots pour récompenser les podiums et tirage au sort d’un stage de pilotage offert par notre partenaire le GEOPARC !

Concernant le tarif, voir documentation associée.Tout public

.

Rue Dieudonné Dubois Géoparc Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est president.tcd@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We look forward to welcoming you to the 15th edition of our Duathlon, to be held on the Saint-Dié-des-Vosges Geopark circuit.

Four events are on the program for the day.

All the races will take place on the Geopark’s racetrack: a course designed for speed and to knock out the times! But above all, you’ll be cut off from traffic, so you can race in complete safety, with high vantage points from which to follow the entire race.

Lots of prizes for podium finishers, and a draw for a driving course offered by our partner GEOPARC!

For prices, see associated documentation.

L’événement 15e édition du Duathlon Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-01-14 par OT SAINT DIE DES VOSGES