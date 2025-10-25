15e édition du Festival Cinéma et Réconciliation Sanctuaire de Notre Dame de La Salette La Salette-Fallavaux

15e édition du Festival Cinéma et Réconciliation Sanctuaire de Notre Dame de La Salette La Salette-Fallavaux samedi 25 octobre 2025.

15e édition du Festival Cinéma et Réconciliation

Sanctuaire de Notre Dame de La Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux Isère

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-28

2025-10-25

Le Festival Cinéma et Réconciliation, pour sa 15e édition, présentera 12 projections de films qui illustrent le thème Esprit de partage . Ces projections sont suivies d’un débat animé par un intervenant.

Sanctuaire de Notre Dame de La Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux 38970 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 30 00 11 cinemalasalette@gmail.com

English :

For its 15th edition, the Cinema and Reconciliation Festival will present 12 film screenings illustrating the theme « Spirit of Sharing ». The screenings will be followed by a discussion moderated by a guest speaker.

German :

Das Festival Cinéma et Réconciliation wird in seiner 15. Ausgabe 12 Filmvorführungen zeigen, die das Thema « Geist des Teilens » veranschaulichen. Im Anschluss an diese Vorführungen findet eine von einem Redner geleitete Debatte statt.

Italiano :

Per la sua 15ª edizione, il Festival Cinema e Riconciliazione presenterà 12 proiezioni di film che illustrano il tema « Spirito di condivisione ». Le proiezioni saranno seguite da un dibattito condotto da un relatore ospite.

Espanol :

En su 15ª edición, el Festival de Cine y Reconciliación presentará 12 proyecciones de películas que ilustran el tema « Espíritu de compartir ». Estas proyecciones irán seguidas de un debate dirigido por un orador invitado.

