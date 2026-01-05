15e Engie Open de Tennis BP 143 Andrézieux-Bouthéon

15e Engie Open de Tennis

Début : 2026-02-02 10:00:00

fin : 2026-02-08 20:00:00

Du 2 au 8 février 2026 se tiendra l’Engie Open d’Andrézieux-Bouthéon 42. Une occasion en or de voir évoluer les joueuses les plus prometteuses du circuit.

BP 143 22 Rue des Bullieux Andrézieux-Bouthéon 42160 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 55 18 13

The Engie Open d’Andrézieux-Bouthéon 42 will be held from February 2 to 8, 2026. A golden opportunity to watch the most promising players on the circuit.

