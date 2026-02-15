15e gala de La Troupe du Bonheur Châteaudun

15e gala de La Troupe du Bonheur

Espace Malraux Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Spectacle de chansons françaises dansé et chanté en direct.

Billetterie sur place le jour du spectacle ou à l’avance à la salle panoramique de l’Espace Malraux les vendredis 13 et 20 février (9h-12h et 14h-17h) et les samedis 14 et 21 février (9h-12h).

Ouverture des portes avant le spectacle à 13h30. 8 .

Espace Malraux Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

A show of French songs danced and sung live.

