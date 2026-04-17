Gottenhouse

15e Troc’plantes

rue du stade Gottenhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

L’association Nature et Culture organise son 15e Troc’plantes.

Au programme échanges, ventes et achats de plantes et de produits maraîchers, petite exposition artisanale et petite restauration. 0 .

rue du stade Gottenhouse 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 89 99 83 70 nature.culture.gottenhouse@gmail.com

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English :

L’événement 15e Troc’plantes Gottenhouse a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme de Saverne et sa région