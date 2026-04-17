15e Troc’plantes Gottenhouse
15e Troc’plantes Gottenhouse dimanche 3 mai 2026.
Gottenhouse
15e Troc’plantes
rue du stade Gottenhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
L’association Nature et Culture organise son 15e Troc’plantes.
Au programme échanges, ventes et achats de plantes et de produits maraîchers, petite exposition artisanale et petite restauration. 0 .
rue du stade Gottenhouse 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 89 99 83 70 nature.culture.gottenhouse@gmail.com
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English :
L’événement 15e Troc’plantes Gottenhouse a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme de Saverne et sa région