15e vide-grenier et bourse aux articles de pêche Rue du 11 novembre 1918 Saint-Dié-des-Vosges

15e vide-grenier et bourse aux articles de pêche

15e vide-grenier et bourse aux articles de pêche Rue du 11 novembre 1918 Saint-Dié-des-Vosges dimanche 22 février 2026.

15e vide-grenier et bourse aux articles de pêche

Rue du 11 novembre 1918 Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-22 07:00:00
fin : 2026-02-22 17:00:00

Date(s) :
2026-02-22

Exposition et vente de matériel de pêche, neuf et occasion.
Simulateur de pêche.
Vente de carte de pêche.
Buffet et buvetteTout public
  .

Rue du 11 novembre 1918 Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 08 72 08 68 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition and sale of new and used fishing tackle.
Fishing simulator.
Fishing cards for sale.
Buffet and refreshment bar

L’événement 15e vide-grenier et bourse aux articles de pêche Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-12-30 par OT SAINT DIE DES VOSGES