15e vide-grenier et bourse aux articles de pêche Rue du 11 novembre 1918 Saint-Dié-des-Vosges

Rue du 11 novembre 1918 Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-22 07:00:00
fin : 2026-02-22 17:00:00
2026-02-22
Exposition et vente de matériel de pêche, neuf et occasion.
Simulateur de pêche.
Vente de carte de pêche.
Buffet et buvetteTout public
Rue du 11 novembre 1918 Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 08 72 08 68
English :
Exhibition and sale of new and used fishing tackle.
Fishing simulator.
Fishing cards for sale.
Buffet and refreshment bar
