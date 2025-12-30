15e vide-grenier et bourse aux articles de pêche Rue du 11 novembre 1918 Saint-Dié-des-Vosges

15e vide-grenier et bourse aux articles de pêche

Rue du 11 novembre 1918 Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-22 07:00:00

fin : 2026-02-22 17:00:00

Exposition et vente de matériel de pêche, neuf et occasion.

Simulateur de pêche.

Vente de carte de pêche.

Buffet et buvetteTout public

English :

Exhibition and sale of new and used fishing tackle.

Fishing simulator.

Fishing cards for sale.

Buffet and refreshment bar

