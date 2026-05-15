15ÉME BALADE EN VIGNE Tresserre
15ÉME BALADE EN VIGNE Tresserre dimanche 24 mai 2026.
Tresserre
15ÉME BALADE EN VIGNE
1 rue des écoles-66300 Tresserre Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 35
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:30:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Retrouvons nous dimanche 24 Mai à 10h30 au Chemin du Mas
Le parking sera indiqué et le lieu fléché Balade dans le village.
Surprises auditives, gustatives et artistiques seront de la partie.
Nous terminerons la balade avec une Fideua préparée de m…
.
1 rue des écoles-66300 Tresserre 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 89 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meet us on Sunday May 24 at 10:30 am at Chemin du Mas
The parking lot will be indicated and the place signposted Balade in the village.
Aural, gustatory and artistic surprises await you.
We’ll end the stroll with a Fideua prepared by m…
L’événement 15ÉME BALADE EN VIGNE Tresserre a été mis à jour le 2026-05-18 par OTI ASPRES-THUIR