Tresserre

15ÉME BALADE EN VIGNE

1 rue des écoles-66300 Tresserre Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 35

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Retrouvons nous dimanche 24 Mai à 10h30 au Chemin du Mas

Le parking sera indiqué et le lieu fléché Balade dans le village.

Surprises auditives, gustatives et artistiques seront de la partie.

Nous terminerons la balade avec une Fideua préparée de m…

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1 rue des écoles-66300 Tresserre 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 89 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet us on Sunday May 24 at 10:30 am at Chemin du Mas

The parking lot will be indicated and the place signposted Balade in the village.

Aural, gustatory and artistic surprises await you.

We’ll end the stroll with a Fideua prepared by m…

L’événement 15ÉME BALADE EN VIGNE Tresserre a été mis à jour le 2026-05-18 par OTI ASPRES-THUIR