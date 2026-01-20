15ème Bourse aux Vélos Haguenau

15ème Bourse aux Vélos

Parking Vieille Ile Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date :

Dimanche 2026-03-08 09:00:00

2026-03-08 14:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Nous organisons notre traditionnelle bourse aux vélos à destination des amateurs mais aussi des passionnés ! Venez flâner afin de trouver votre prochain deux roues ou venez déposer le matériel dont vous n’avez plus l’utilité!

Parking Vieille Ile Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 22 50 73 20 henrion.c@free.fr

English :

We’re holding our traditional bike fair for amateurs and enthusiasts alike! Come and browse for your next two-wheeler, or drop off any equipment you no longer need!

