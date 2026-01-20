15ème Bourse aux Vélos Haguenau
15ème Bourse aux Vélos Haguenau dimanche 8 mars 2026.
15ème Bourse aux Vélos
Parking Vieille Ile Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-08 09:00:00
fin : 2026-03-08 14:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Nous organisons notre traditionnelle bourse aux vélos à destination des amateurs mais aussi des passionnés ! Venez flâner afin de trouver votre prochain deux roues ou venez déposer le matériel dont vous n’avez plus l’utilité!
Parking Vieille Ile Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 22 50 73 20 henrion.c@free.fr
English :
We’re holding our traditional bike fair for amateurs and enthusiasts alike! Come and browse for your next two-wheeler, or drop off any equipment you no longer need!
L’événement 15ème Bourse aux Vélos Haguenau a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau