15ème concert de noël Weihnachten daheim in Südtirol Merxheim

15ème concert de noël Weihnachten daheim in Südtirol

8 rue de Guebwiller Merxheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Le 13 décembre à Merxheim, laissez-vous porter par les plus beaux chants de Noël du Tyrol du Sud avec Die Geschwister Niederbacher. Un concert chaleureux et authentique au cœur de l’église, entre musique, vin chaud et traditions alpines.

La magie de Noël s’installe à Merxheim avec un concert plein de chaleur et de traditions ! Le Conseil de Fabrique vous invite à vivre un moment musical exceptionnel dans l’ambiance unique de l’église du village, à l’occasion de la 15e édition de son concert de Noël.

Le samedi 13 décembre, la formation Die Geschwister Niederbacher, tout droit venue du Tyrol du Sud, transportera le public avec ses plus beaux chants et poèmes traditionnels, dans un programme intitulé Weihnachten daheim in Südtirol. Costumes authentiques, voix chaleureuses et mélodies de l’Avent vous offriront un véritable voyage musical au cœur des montagnes alpines.

Avant ou après le concert, prolongez l’expérience autour d’une buvette conviviale avec vin chaud, chocolat chaud, café, thé et petite restauration, dans l’esprit festif et généreux des fêtes de fin d’année.

Un rendez-vous à ne pas manquer, placé sous le signe de la musique, du partage et de la solidarité, au profit de la rénovation et de l’entretien de l’église. .

8 rue de Guebwiller Merxheim 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 90 82

English :

On December 13 in Merxheim, let yourself be carried away by the most beautiful Christmas carols from South Tyrol with Die Geschwister Niederbacher. A warm and authentic concert in the heart of the church, with music, mulled wine and Alpine traditions.

German :

Lassen Sie sich am 13. Dezember in Merxheim von Die Geschwister Niederbacher zu den schönsten Weihnachtsliedern aus Südtirol tragen. Ein herzliches und authentisches Konzert im Herzen der Kirche, zwischen Musik, Glühwein und alpenländischen Traditionen.

Italiano :

Il 13 dicembre a Merxheim, lasciatevi trasportare dai più bei canti natalizi dell’Alto Adige con Die Geschwister Niederbacher. Un concerto caldo e autentico nel cuore della chiesa, con musica, vin brulé e tradizioni alpine.

Espanol :

El 13 de diciembre en Merxheim, déjate llevar por los más bellos villancicos del Tirol del Sur con Die Geschwister Niederbacher. Un concierto cálido y auténtico en el corazón de la iglesia, con música, vino caliente y tradiciones alpinas.

