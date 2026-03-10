15ème concours de flamenco de la Drôme La Movida Théâtre de la Ville Valence

15ème concours de flamenco de la Drôme La Movida Théâtre de la Ville Valence samedi 25 avril 2026.

15ème concours de flamenco de la Drôme La Movida

Théâtre de la Ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25 20:00:00

Date(s) :
2026-04-25

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Théâtre de la Ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   centreculturelhispanique@gmail.com

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L’événement 15ème concours de flamenco de la Drôme La Movida Valence a été mis à jour le 2026-03-10 par Valence Romans Tourisme

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