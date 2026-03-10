15ème concours de flamenco de la Drôme La Movida Théâtre de la Ville Valence
15ème concours de flamenco de la Drôme La Movida Théâtre de la Ville Valence samedi 25 avril 2026.
15ème concours de flamenco de la Drôme La Movida
Théâtre de la Ville Place de la Liberté Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25 20:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Vivez cette expérience unique, soutenez la nouvelle génération de talents du flamenco et votez pour votre coup de cœur !
.
Théâtre de la Ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes centreculturelhispanique@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Live this unique experience, support the new generation of flamenco talent and vote for your favorite!
L’événement 15ème concours de flamenco de la Drôme La Movida Valence a été mis à jour le 2026-03-10 par Valence Romans Tourisme