Boulay-Moselle

15ème édition de Boulay Bouq’In

Boulay-Moselle Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Le salon du livre est dédiée à l’illustration ( BD, mangas, livres illustrés…).

Cette année, la marraine sera Jenny (illustratrice de renom ayant collaborés sur les BD Les légendaires Origine, La Rose Écarlate Missions et Les Mythics) . Sur le salon, 35 auteurs, d’envergure nationale, seront présents pour échanger avec les lecteurs et faire découvrir l’univers des livres.

La programmation est comme toujours variée et riche spectacles de rue, concerts, ateliers de création littéraire et graphiques.Tout public

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Boulay-Moselle 57220 Moselle Grand Est lucie.lentz@cchpb.net

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English :

The book fair is dedicated to illustration (comics, manga, illustrated books…).

This year, the godmother will be Jenny (renowned illustrator who collaborated on the comics: Les légendaires Origine, La Rose Écarlate Missions and Les Mythics). At the show, 35 national authors will be on hand to chat with readers and introduce them to the world of books.

The program is as varied and rich as ever: street shows, concerts, literary and graphic design workshops.

L’événement 15ème édition de Boulay Bouq’In Boulay-Moselle a été mis à jour le 2026-05-18 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE