15ème édition de Fête Vos Jeux Montbéliard

15ème édition de Fête Vos Jeux

La Roselière Montbéliard Doubs

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-09 02:00:00

2025-11-08

Fête vos jeux verra sa 15ème édition les 08 et 09 novembre prochain.

au programme, des jeux pour petits et grands, des tournois et initations magic,des escapes, des séances de loups garous, une enquete virtuelle sur le festival, deux boutiques de jeux .

La Roselière Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fvj@la-croisee-des-jeux@asso.fr

