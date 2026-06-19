Morcourt

15ème édition de la Course Nature de Morcourt

Morcourt Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Évasion Nature aux Sources de la Somme !

Prêt pour une immersion totale au cœur des magnifiques paysages du Saint-Quentinois ? Le dimanche 5 juillet 2026, l’ASL Morcourt vous invite à une expérience sportive unique, entre nature sauvage et patrimoine local.

Un cadre exceptionnel

Découvrez un parcours varié qui vous emmènera à la rencontre des Sources de la Somme et de la rigole du Noirieux. Des chemins vallonnés, des panoramas à couper le souffle et la traversée de villages pittoresques comme Fonsommes et Courcelles vous attendent.

Choisissez votre défi

Que vous soyez coureur de l’extrême ou marcheur contemplatif, il y a une épreuve pour vous

Les Courses Nature Un tracé exigeant de 19 km pour les plus audacieux en semi autosuffisance (10 €) ou un parcours de 10 km accessible dès la catégorie cadet (7 €).

Les Marches Deux circuits de 13 km et 19 km (5 €) pour profiter pleinement de la campagne à votre rythme.

Pourquoi vous allez adorer ?

Esprit Nature & Convivialité Une organisation portée par des bénévoles passionnés, avec ravitaillement aux Sources de la Somme et à l’arrivée.

Confort & Accueil Tout est prévu sur place au stade de Morcourt vestiaires, douches, petite restauration et buvette pour débriefer vos exploits.

Récompenses Chaque participant repartira avec un lot spécifique pour marquer cette journée.

Départ au stade de football

– 8h30 pour les marches (5€)

– 9h30 pour la course nature vers la Somme (10€)

– 9h45 pour la course nature sur chemins (7€)

Renseignements 06 19 53 12 52 ou au 06 46 67 87 79

Inscription sur Adeorun.

Évasion Nature aux Sources de la Somme !

Prêt pour une immersion totale au cœur des magnifiques paysages du Saint-Quentinois ? Le dimanche 5 juillet 2026, l’ASL Morcourt vous invite à une expérience sportive unique, entre nature sauvage et patrimoine local.

Un cadre exceptionnel

Découvrez un parcours varié qui vous emmènera à la rencontre des Sources de la Somme et de la rigole du Noirieux. Des chemins vallonnés, des panoramas à couper le souffle et la traversée de villages pittoresques comme Fonsommes et Courcelles vous attendent.

Choisissez votre défi

Que vous soyez coureur de l’extrême ou marcheur contemplatif, il y a une épreuve pour vous

Les Courses Nature Un tracé exigeant de 19 km pour les plus audacieux en semi autosuffisance (10 €) ou un parcours de 10 km accessible dès la catégorie cadet (7 €).

Les Marches Deux circuits de 13 km et 19 km (5 €) pour profiter pleinement de la campagne à votre rythme.

Pourquoi vous allez adorer ?

Esprit Nature & Convivialité Une organisation portée par des bénévoles passionnés, avec ravitaillement aux Sources de la Somme et à l’arrivée.

Confort & Accueil Tout est prévu sur place au stade de Morcourt vestiaires, douches, petite restauration et buvette pour débriefer vos exploits.

Récompenses Chaque participant repartira avec un lot spécifique pour marquer cette journée.

Départ au stade de football

– 8h30 pour les marches (5€)

– 9h30 pour la course nature vers la Somme (10€)

– 9h45 pour la course nature sur chemins (7€)

Renseignements 06 19 53 12 52 ou au 06 46 67 87 79

Inscription sur Adeorun. .

Morcourt 02100 Aisne Hauts-de-France +33 1619531252 antoine.lock@gmail.com.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A Nature Getaway at the Sources of the Somme!

Ready for a total immersion in the heart of the magnificent landscapes of the Saint-Quentin region? On Sunday, July 5, 2026, ASL Morcourt invites you to a unique sporting experience, combining untamed nature and local heritage.

An Exceptional Setting

Discover a varied route that will take you to the Sources de la Somme and the Noirieux stream. Hilly trails, breathtaking panoramic views, and picturesque villages like Fonsommes and Courcelles await you.

Choose your challenge

Whether you’re an extreme runner or a contemplative hiker, there’s an event for you:

Nature Races: A challenging 19-km course for the most daring, semi-self-sufficient (10 ?) or a 10-km course open to participants as young as the cadet category (7 ?).

The Walks: Two routes of 13 km and 19 km (5 ?) to fully enjoy the countryside at your own pace.

Why will you love it?

Nature & Camaraderie: An event organized by passionate volunteers, with refreshment stations at the Sources de la Somme and at the finish line.

Comfort & Hospitality: Everything is provided on-site at the Morcourt stadium: changing rooms, showers, light refreshments, and a snack bar to debrief on your achievements.

Rewards: Each participant will receive a special goodie bag to commemorate the day.

Start at the soccer stadium:

– 8:30 a.m. for the walks (5?)

– 9:30 a.m. for the nature run toward the Somme (10?)

– 9:45 a.m. for the trail run on paths (7?)

For more information, call 06 19 53 12 52 or 06 46 67 87 79

Register on Adeorun.

L’événement 15ème édition de la Course Nature de Morcourt Morcourt a été mis à jour le 2026-06-19 par OT du Saint-Quentinois