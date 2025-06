15ème édition de la fête du tracteur Coume 5 juillet 2025 19:00

Moselle

15ème édition de la fête du tracteur Coume Moselle

Une belle tradition festive dans un village mosellan ! Samedi à 19h, soirée animée par Adam Salata. À partir de 22h, concert du groupe Apron Trip. Au menu ; curry wurst, frites, barbecue et buvette sur place.

Dimanche dès 9h, exposition de tracteurs anciens . Animation toute la journée par Adam Salata. À partir de 22h, soirée animée par Lhougz. Au menu du midi poulet, frites et petits pois. Au menu du soir pizzas, flammenkueche, barbecue et buvette.Tout public

Coume 57220 Moselle Grand Est +33 6 74 27 19 12

English :

A festive tradition in a Moselle village! Saturday: 7pm, Adam Salata hosts the evening. From 10pm, concert by the band Apron Trip. On the menu: wurst curry, French fries, barbecue and refreshment stand.

Sunday: from 9am, vintage tractor show. All-day entertainment by Adam Salata. From 10pm, evening entertainment by Lhougz. Lunch menu: chicken, French fries and peas. Evening menu: pizzas, flammenkueche, barbecue and refreshments.

German :

Eine schöne festliche Tradition in einem Dorf an der Mosel! Samstag: ab 19 Uhr, Abendveranstaltung, die von Adam Salata moderiert wird. Ab 22 Uhr: Konzert der Gruppe Apron Trip. Auf der Speisekarte; Currywurst, Pommes frites, Grill und Getränkestand vor Ort.

Sonntag: ab 9 Uhr, Ausstellung von Oldtimer-Traktoren . Unterhaltung den ganzen Tag über durch Adam Salata. Ab 22 Uhr: Abendveranstaltung mit Lhougz. Mittagsmenü: Hühnchen, Pommes frites und Erbsen. Abendmenü: Pizza, Flammkuchen, Grill und Getränkestand.

Italiano :

Una bella tradizione festiva in un villaggio della Mosella! Sabato: alle 19.00, festa organizzata da Adam Salata. Dalle 22, concerto del gruppo Apron Trip. Nel menu: wurstel al curry, patatine fritte, barbecue e area ristoro.

Domenica: dalle 9, esposizione di trattori d’epoca. Intrattenimento per tutto il giorno a cura di Adam Salata. Dalle 22.00, intrattenimento a cura di Lhougz. Menu del pranzo: pollo, patatine e piselli. Menu serale: pizze, flammenkueche, barbecue e rinfreschi.

Espanol :

¡Una bonita tradición festiva en un pueblo del Mosela! Sábado: a las 19 h, fiesta organizada por Adam Salata. A partir de las 22 h, concierto del grupo Apron Trip. En el menú: curry de salchichas, patatas fritas, barbacoa y zona de refrescos.

Domingo: a partir de las 9 h, exposición de tractores antiguos. Animación durante todo el día a cargo de Adam Salata. A partir de las 22.00 h, actuación de Lhougz. Menú del mediodía: pollo, patatas fritas y guisantes. Menú de noche: pizzas, flammenkueche, barbacoa y refrescos.

L’événement 15ème édition de la fête du tracteur Coume a été mis à jour le 2025-06-25 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE