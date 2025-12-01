15ème édition du marché de Noël Pompas Herbignac

15ème édition du marché de Noël

Pompas Ferme de l’Arfaut Herbignac Loire-Atlantique

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 21:30:00

2025-12-13 2025-12-14

Pour cette 15 ème édition.

Retrouvez nos produits du terroir, confection, produits artisanaux, vente de sapins au profit des personnes handicapées

Arrivée du Père Noël le samedi à 20h30 et le dimanche à 17h00.

Feu d’artifice le samedi vers 20h30

Possibilité de restauration sur place crêpes, galettes, frites saucisses. Bar à huîtres le samedi et dimanche.

Pompas Ferme de l’Arfaut Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 40 77 41

