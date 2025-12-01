15ème édition du marché de Noël Pompas Herbignac
15ème édition du marché de Noël Pompas Herbignac samedi 13 décembre 2025.
15ème édition du marché de Noël
Pompas Ferme de l’Arfaut Herbignac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 21:30:00
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14
Pour cette 15 ème édition.
Retrouvez nos produits du terroir, confection, produits artisanaux, vente de sapins au profit des personnes handicapées
Arrivée du Père Noël le samedi à 20h30 et le dimanche à 17h00.
Feu d’artifice le samedi vers 20h30
Possibilité de restauration sur place crêpes, galettes, frites saucisses. Bar à huîtres le samedi et dimanche.
Et pour connaître toutes les animations de Noël sur la Destination La Baule Presqu’île de Guérande, cliquez ci-dessous !
Les animations de Noël 2025 .
Pompas Ferme de l’Arfaut Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 40 77 41
English :
L’événement 15ème édition du marché de Noël Herbignac a été mis à jour le 2025-12-09 par ADT44