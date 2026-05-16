15ème édition Journée Nature Junior les Basses Brosses Bouchemaine
15ème édition Journée Nature Junior les Basses Brosses Bouchemaine dimanche 7 juin 2026.
Bouchemaine
15ème édition Journée Nature Junior
les Basses Brosses Les Basses Brosses Bouchemaine Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Depuis 14 ans, les Fédérations chasse et pêche organisent la Journée Nature Junior, rendez-vous familial tir à l’arc, sarbacane, bricolage, balades, faune, apiculture, pêche, traces d’animaux. Journée conviviale en famille ! .
les Basses Brosses Les Basses Brosses Bouchemaine 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 15 00 fdc49@chasseurdefrance.com
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English :
L’événement 15ème édition Journée Nature Junior Bouchemaine a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Angers
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