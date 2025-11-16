15ème foire aux livres Le bourg Sornay
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
2025-11-16
L’association Mémoire de Sornay vous invite à sa 15ème foire aux livres.
Venez découvrir une trentaine d’exposants, auteurs locaux et vendeurs de livres d’occasion.
Vous pourrez également découvrir et acquérir les dernières publications des associations Les amis de l’Instruction de Sagy, Mémoire de Sornay et Brixia. .
Le bourg Foyer rural Sornay 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 22 82 61 sornay.livres@gmail.com
