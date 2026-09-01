15ème Journée forestière du sud Dordogne Mazeyrolles
samedi 19 septembre 2026 · Mazeyrolles
Informations pratiques
Mazeyrolles
15ème Journée forestière du sud Dordogne
Lieu-dit Latrape Mazeyrolles Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Amis de la forêt?
Rejoignez les professionnels de la filère bois pour la 15ème Journée forestière du Sud-Dordogne;
Nombreuses démonstrations grandeur nature pour tous publics et tous les âges.
Entrée gratuite-restauration sur place.
Renseignements : 06 07 02 30 22
Amis de la forêt?
Rejoignez les professionnels de la filère bois pour la 15ème Journée forestière du Sud-Dordogne samedi 19 septembre à Mazeyrolles lieu dit Latrape. Présence exceptionnelle d’un banc de scie à l’ancienne actionné par « Eglantine » la machine à vapeur.
Nombreuses démonstrations grandeur nature pour tous publics et tous les âges sur le thème de la gestion raisonnée de la forêt.
Entrée gratuite-restauration sur place (repas à réserver à la buvette en début de journée)
Renseignements : 06 07 02 30 22 .
Lieu-dit Latrape Mazeyrolles 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 02 30 22
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English : 15ème Journée forestière du sud Dordogne
Friends of the Forest?
Join professionals from the timber industry for the 15th Forestry Day in the South Dordogne;
Numerous full-scale demonstrations for all audiences and all ages.
Free admission—food available on site.
For more information: 06 07 02 30 22
L’événement 15ème Journée forestière du sud Dordogne Mazeyrolles a été mis à jour le 2026-09-09 par Périgord Noir Vallée Dordogne