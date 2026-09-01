Informations pratiques

Mazeyrolles

15ème Journée forestière du sud Dordogne

Lieu-dit Latrape Mazeyrolles Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Amis de la forêt?

Rejoignez les professionnels de la filère bois pour la 15ème Journée forestière du Sud-Dordogne;

Nombreuses démonstrations grandeur nature pour tous publics et tous les âges.

Entrée gratuite-restauration sur place.

Renseignements : 06 07 02 30 22

Amis de la forêt?

Rejoignez les professionnels de la filère bois pour la 15ème Journée forestière du Sud-Dordogne samedi 19 septembre à Mazeyrolles lieu dit Latrape. Présence exceptionnelle d’un banc de scie à l’ancienne actionné par « Eglantine » la machine à vapeur.

Nombreuses démonstrations grandeur nature pour tous publics et tous les âges sur le thème de la gestion raisonnée de la forêt.

Entrée gratuite-restauration sur place (repas à réserver à la buvette en début de journée)

Renseignements : 06 07 02 30 22 .

Lieu-dit Latrape Mazeyrolles 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 02 30 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 15ème Journée forestière du sud Dordogne

Friends of the Forest?

Join professionals from the timber industry for the 15th Forestry Day in the South Dordogne;

Numerous full-scale demonstrations for all audiences and all ages.

Free admission—food available on site.

For more information: 06 07 02 30 22

L’événement 15ème Journée forestière du sud Dordogne Mazeyrolles a été mis à jour le 2026-09-09 par Périgord Noir Vallée Dordogne