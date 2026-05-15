Bussac-sur-Charente

15ème Randonnée semi-nocturne

Salle des fêtes Bussac-sur-Charente Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

La section foot du Foyer Rural de Bussac/Charente et la Boule Bussacaise vous invitent à leur 15ème randonnée semi-nocturne d’environ 12km. Des étapes repas sont prévues avec apéritif, entrée, plat de terroir, fromage, dessert et café.

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Salle des fêtes Bussac-sur-Charente 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 36 25 89

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English :

The soccer section of the Foyer Rural de Bussac/Charente and the Boule Bussacaise invite you to their 15th semi-nocturnal hike of around 12km. Meals will include aperitif, starter, local dish, cheese, dessert and coffee.

L’événement 15ème Randonnée semi-nocturne Bussac-sur-Charente a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge