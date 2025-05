15ème rassemblement de véhicules anciens/vide-grenier et miniatures – Saint-Ouen-du-Breuil, 1 juin 2025 07:00, Saint-Ouen-du-Breuil.

Seine-Maritime

15ème rassemblement de véhicules anciens/vide-grenier et miniatures Saint-Ouen-du-Breuil Seine-Maritime

Début : 2025-06-01

fin : 2025-06-01

2025-06-01

Le comité des Fêtes de Saint Ouen du Breuil vous propose

– Rassemblement de voitures anciennes organisé par le comité des fêtes à Saint Ouen du Breuil.

Inscription gratuite au 06.98.14.24.63 (Eric)- 1 plateau repas offert par véhicule inscrit.

– Vide-grenier inscription souhaitée au 06.26.13.71.98 (Martine)

– Exposition de miniatures.

Restauration et buvette sur place sous châpiteaux.

Saint-Ouen-du-Breuil 76890 Seine-Maritime Normandie +33 6 26 13 71 98

English : 15ème rassemblement de véhicules anciens/vide-grenier et miniatures

The Saint Ouen du Breuil Festival Committee proposes

– Gathering of vintage cars organized by the festival committee in Saint Ouen du Breuil.

Free registration on 06.98.14.24.63 (Eric) 1 meal tray offered per vehicle registered.

– Garage sale: registration requested on 06.26.13.71.98 (Martine)

– Miniature exhibition.

Catering and refreshments on site.

German :

Das Festkomitee von Saint Ouen du Breuil bietet Ihnen

– Oldtimertreffen, das vom Festkomitee in Saint Ouen du Breuil organisiert wird.

Kostenlose Anmeldung unter 06.98.14.24.63 (Eric) pro angemeldetem Fahrzeug wird 1 Tablett mit Essen angeboten.

– Flohmarkt: Anmeldung erwünscht unter 06.26.13.71.98 (Martine)

– Ausstellung von Miniaturen.

Verpflegung und Getränke vor Ort unter Dachstühlen.

Italiano :

Il Comitato del Festival di Saint Ouen du Breuil vi invita a

– Raduno di auto d’epoca organizzato dal comitato del festival a Saint Ouen du Breuil.

Iscrizione gratuita il 06.98.14.24.63 (Eric) 1 vassoio per ogni veicolo iscritto.

– Vendita in garage: iscrizione richiesta il 06.26.13.71.98 (Martine)

– Mostra di miniature.

Catering e rinfreschi disponibili sotto i tendoni.

Espanol :

El Comité de Fiestas de Saint Ouen du Breuil le invita a

– Encuentro de coches de época organizado por el comité de fiestas de Saint Ouen du Breuil.

Inscripción gratuita el 06.98.14.24.63 (Eric) Se ofrece 1 bandeja de comida por vehículo inscrito.

– Venta de garaje: inscripción solicitada el 06.26.13.71.98 (Martine)

– Exposición de miniaturas.

Catering y refrescos disponibles bajo carpas.

L’événement 15ème rassemblement de véhicules anciens/vide-grenier et miniatures Saint-Ouen-du-Breuil a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de Tourisme Terroir de Caux