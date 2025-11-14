15ème Rencontre littéraire autour du livre Mezfida Zaites Rue San Ignacio Ascain

15ème Rencontre littéraire autour du livre Mezfida Zaites

Rue San Ignacio Bibliothèque Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

15ème rencontre littéraire autour du livre Mesfida zaitez de Bea Salaberri. Une belle occasion d’échanger avec l’autrice et de (re)découvrir son oeuvre.

Les échanges se feront uniquement en basque. .

Rue San Ignacio Bibliothèque Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com

