15ème Rencontre littéraire autour du livre Mezfida Zaites Rue San Ignacio Ascain vendredi 14 novembre 2025.
Rue San Ignacio Bibliothèque Ascain Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
2025-11-14
15ème rencontre littéraire autour du livre Mesfida zaitez de Bea Salaberri. Une belle occasion d’échanger avec l’autrice et de (re)découvrir son oeuvre.
Les échanges se feront uniquement en basque. .
Rue San Ignacio Bibliothèque Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com
