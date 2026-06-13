15ème Salon du jeu et de société à Bruay-sur-Escaut Bruay-sur-l’Escaut samedi 12 septembre 2026.

Bruay-sur-l’Escaut

15ème Salon du jeu et de société à Bruay-sur-Escaut

26b place des Farineau Bruay-sur-l’Escaut Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

À l’Assaut de Bruay Le rendez-vous incontournable des passionnés de jeux !

Avis aux aventuriers, stratèges et amateurs de moments conviviaux ! Le salon du jeu de société À l’Assaut de Bruay revient pour sa 15ème édition. Que vous soyez un joueur aguerri adepte de jeux de rôle et de figurines, ou simplement à la recherche d’une sortie ludique en famille, cet événement est fait pour vous.

Plongez dans un univers fantastique peuplé de dragons, de créatures légendaires et de défis passionnants. Des dizaines de jeux de société seront à votre disposition pour tester votre esprit d’équipe, votre logique ou votre sens de la stratégie.

Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

À l’Assaut de Bruay Le rendez-vous incontournable des passionnés de jeux !

Avis aux aventuriers, stratèges et amateurs de moments conviviaux ! Le salon du jeu de société À l’Assaut de Bruay revient pour sa 15ème édition. Que vous soyez un joueur aguerri adepte de jeux de rôle et de figurines, ou simplement à la recherche d’une sortie ludique en famille, cet événement est fait pour vous.

Plongez dans un univers fantastique peuplé de dragons, de créatures légendaires et de défis passionnants. Des dizaines de jeux de société seront à votre disposition pour tester votre esprit d’équipe, votre logique ou votre sens de la stratégie.

Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. .

26b place des Farineau Bruay-sur-l’Escaut 59860 Nord Hauts-de-France +33 3 27 47 06 32

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English :

%C0 l’Assaut de Bruay: The must-attend event for board game enthusiasts!

Calling all adventurers, strategists, and fans of good times! The board game fair “L’Assaut de Bruay” is back for its 15th edition. Whether you’re a seasoned role-playing and miniatures gamer or simply looking for a fun family outing, this event is for you.

Immerse yourself in a fantasy world filled with dragons, legendary creatures, and exciting challenges. Dozens of board games will be available for you to test your teamwork, logic, or strategic thinking.

Children under 12 must be accompanied by an adult.

L’événement 15ème Salon du jeu et de société à Bruay-sur-Escaut Bruay-sur-l’Escaut a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Valenciennes