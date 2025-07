15ème Salon Naturellement Nature & Bien-Etre rue des Bouvreuils Champniers

15ème Salon Naturellement Nature & Bien-Etre rue des Bouvreuils Champniers samedi 6 septembre 2025.

15ème Salon Naturellement Nature & Bien-Etre

rue des Bouvreuils Salle Paul Dambier Champniers Charente

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-07

2025-09-06

Venez découvrir plus de 90 exposants, praticiens du bien-être et du mieux vivre en Charente. Un week-end pour échanger et partager !

rue des Bouvreuils Salle Paul Dambier Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 99 31 49 naturellement.lessalons@gmail.com

English :

Come and discover over 90 exhibitors, practitioners of well-being and better living in Charente. A weekend to exchange and share!

German :

Entdecken Sie mehr als 90 Aussteller, Praktiker des Wohlbefindens und des besseren Lebens in der Charente. Ein Wochenende zum Austauschen und Teilen!

Italiano :

Venite a scoprire oltre 90 espositori, operatori del benessere e del vivere meglio nella Charente. Un fine settimana per condividere e scambiare idee!

Espanol :

Venga a descubrir a más de 90 expositores, profesionales del bienestar y de vivir mejor en Charente. Un fin de semana para compartir e intercambiar ideas

