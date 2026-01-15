15ème trail des comtes de Créhange Créhange

15ème trail des comtes de Créhange

Rue de Metz Créhange Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 09:30:00

Pour cette 15ème édition, deux parcours vous sont proposés un de 25 km avec un départ à 9h30 et un de 10 km avec un départ à 9h45.

Le trail de 25 km est à 21€, le trail de 10 km est à 11€. Il y aura buvette et restauration sur place.Adultes

Rue de Metz Créhange 57690 Moselle Grand Est +33 6 25 84 04 03

For this 15th edition, two trails are on offer: a 25 km trail starting at 9.30 am, and a 10 km trail starting at 9.45 am.

The 25 km trail costs 21? and the 10 km trail 11? Refreshments and snacks will be available on site.

