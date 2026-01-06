15ème Trial des Oliviers

Place Olivier de Serres Nyons Drôme

Début : 2026-02-22 09:00:00

fin : 2026-02-22 17:00:00

2026-02-22

15ème Trial des Oliviers Nyons-Venterol, organisé par le Moto Club des Oliviers.

Départ à 9h et arrivée à 17h place Olivier-de-Serre.

Restauration buvette sur place et divers stands.

Place Olivier de Serres Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 16 37 78 motoclubdesoliviers@gmail.com

English :

15th Trial des Oliviers Nyons-Venterol, organized by Moto Club des Oliviers.

Start at 9 am, finish at 5 pm, Place Olivier-de-Serre.

Refreshments and refreshment stands on site.

