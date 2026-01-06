15ème Trial des Oliviers Nyons
15ème Trial des Oliviers Nyons dimanche 22 février 2026.
15ème Trial des Oliviers
Place Olivier de Serres Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 09:00:00
fin : 2026-02-22 17:00:00
Date(s) :
2026-02-22
15ème Trial des Oliviers Nyons-Venterol, organisé par le Moto Club des Oliviers.
Départ à 9h et arrivée à 17h place Olivier-de-Serre.
Restauration buvette sur place et divers stands.
.
Place Olivier de Serres Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 16 37 78 motoclubdesoliviers@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
15th Trial des Oliviers Nyons-Venterol, organized by Moto Club des Oliviers.
Start at 9 am, finish at 5 pm, Place Olivier-de-Serre.
Refreshments and refreshment stands on site.
L’événement 15ème Trial des Oliviers Nyons a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale