15èmes Prix Jeune Création de L’Atelier Blanc Saint-Rémy

15èmes Prix Jeune Création de L’Atelier Blanc
2 place de l’église Saint-Rémy Aveyron
L’Atelier Blanc organise la 15e édition des prix consacrés à la jeune création, en partenariat avec le Département de l’Aveyron. Venez découvrir, promouvoir et soutenir les talents émergents.
Les 5 artistes finalistes des Prix Jeune Création de L’Atelier Blanc invités à présenter leur œuvre au Moulin des arts de St-Rémy en 2025 sont
+ Camille BLEU-VALENTIN
+ Théodore DELEPLACE
+ Cyprien DESREZ
+ Joséphine JAVIER
+ Enzo ROULLEAU-BRET
La présentation des œuvres à concourir se tiendra du 11.10 au 29.11.2025
VENEZ VOTER POUR LE PRIX DU PUBLIC !
Vernissage rencontre avec les artistes
vendredi 10.10.2025 à partir de 18h au Moulin des arts de St-Rémy,
Exposition jusqu’au 29.11.2025
Entrée libre du mercredi au samedi de 14h à 18h.
Visites accompagnées mercredis 22.10 et 29.10 à 16h30 et samedi 15.11.2025 à 14h30
+ En savoir plus sur le site de l’Atelier Blanc .
2 place de l’église Saint-Rémy 12200 Aveyron Occitanie +33 5 81 21 83 61 contact@atelier-blanc.org
English :
L’Atelier Blanc is organizing the 15th edition of its awards for young artists, in partnership with the Aveyron department. Come and discover, promote and support emerging talent.
German :
Das Atelier Blanc organisiert in Zusammenarbeit mit dem Département Aveyron die 15. Ausgabe der Preise, die dem jungen Kunstschaffen gewidmet sind. Entdecken, fördern und unterstützen Sie aufstrebende Talente.
Italiano :
L’Atelier Blanc organizza la 15a edizione dei suoi premi per giovani artisti, in collaborazione con il Dipartimento dell’Aveyron. Venite a scoprire, promuovere e sostenere i talenti emergenti.
Espanol :
L’Atelier Blanc organiza la 15ª edición de sus premios para jóvenes artistas, en colaboración con el Departamento de Aveyron. Venga a descubrir, promover y apoyar a los talentos emergentes.
