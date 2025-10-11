15èmes Prix Jeune Création de L’Atelier Blanc Saint-Rémy

2 place de l’église Saint-Rémy Aveyron

Début : Vendredi 2025-10-11

fin : 2025-11-29

2025-10-11

L’Atelier Blanc organise la 15e édition des prix consacrés à la jeune création, en partenariat avec le Département de l’Aveyron. Venez découvrir, promouvoir et soutenir les talents émergents.

Les 5 artistes finalistes des Prix Jeune Création de L’Atelier Blanc invités à présenter leur œuvre au Moulin des arts de St-Rémy en 2025 sont

+ Camille BLEU-VALENTIN

+ Théodore DELEPLACE

+ Cyprien DESREZ

+ Joséphine JAVIER

+ Enzo ROULLEAU-BRET

La présentation des œuvres à concourir se tiendra du 11.10 au 29.11.2025

VENEZ VOTER POUR LE PRIX DU PUBLIC !

Vernissage rencontre avec les artistes

vendredi 10.10.2025 à partir de 18h au Moulin des arts de St-Rémy,

Exposition jusqu’au 29.11.2025

Entrée libre du mercredi au samedi de 14h à 18h.

Visites accompagnées mercredis 22.10 et 29.10 à 16h30 et samedi 15.11.2025 à 14h30

+ En savoir plus sur le site de l’Atelier Blanc .

English :

L’Atelier Blanc is organizing the 15th edition of its awards for young artists, in partnership with the Aveyron department. Come and discover, promote and support emerging talent.

German :

Das Atelier Blanc organisiert in Zusammenarbeit mit dem Département Aveyron die 15. Ausgabe der Preise, die dem jungen Kunstschaffen gewidmet sind. Entdecken, fördern und unterstützen Sie aufstrebende Talente.

Italiano :

L’Atelier Blanc organizza la 15a edizione dei suoi premi per giovani artisti, in collaborazione con il Dipartimento dell’Aveyron. Venite a scoprire, promuovere e sostenere i talenti emergenti.

Espanol :

L’Atelier Blanc organiza la 15ª edición de sus premios para jóvenes artistas, en colaboración con el Departamento de Aveyron. Venga a descubrir, promover y apoyar a los talentos emergentes.

