15èmes Rendez-Vous des Monts de la Madeleine Rue de la Mairie Nizerolles

dimanche 20 septembre 2026 · Rue de la Mairie · Nizerolles

Informations pratiques

Nizerolles

15èmes Rendez-Vous des Monts de la Madeleine

Rue de la Mairie Le Bourg Nizerolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Un marché du terroir, des activités, animations gratuites et d’autres surprises parcourant le paysage du massif et sa valorisation agricole par l’élevage, la fabrication de produits du terroir, l’économie locale.

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Rue de la Mairie Le Bourg Nizerolles 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 94 23 94 smmm@montsmadeleine.fr

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English :

A local farmers’ market, activities, free entertainment, and other surprises showcasing the region’s landscape and its agricultural heritage through livestock farming, the production of local products, and the local economy.

L’événement 15èmes Rendez-Vous des Monts de la Madeleine Nizerolles a été mis à jour le 2026-09-08 par Vichy Destinations