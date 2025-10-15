15th Annual World Congress of Neurotalk NT-2025 Rue Costes et Bellonte Nice

Début : Vendredi 2025-10-15

fin : 2025-10-17

2025-10-15

15e congrès mondial annuel de Neurotalk.

Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : 15th Annual World Congress of Neurotalk NT-2025

15th Annual World Congress of Neurotalk-2025 (NT-2025)

German : 15th Annual World Congress of Neurotalk NT-2025

15. jährlicher Weltkongress von Neurotalk.

Italiano : 15th Annual World Congress of Neurotalk NT-2025

15° Congresso mondiale annuale di Neurotalk.

Espanol : 15th Annual World Congress of Neurotalk NT-2025

15º Congreso mundial anual Neurotalk.

