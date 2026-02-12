16 avril 2026, Journée de mémoire du Chemin des Dames Craonne

16 avril 2026, Journée de mémoire du Chemin des Dames

Cette journée de commémoration de la Bataille du Chemin des Dames en 1917 ponctuée de marches, spectacles, visites, etc est un hymne à la mémoire de tous les hommes qui y prirent part…

Comme tous les ans, le département de l’Aisne a choisi de retenir cette date symbolique du 16-avril (jour du déclenchement de l’offensive Nivelle sur le Chemin des Dames en 1917) pour rendre hommage chaque année aux millions de morts de la Première Guerre mondiale, sans distinction de pays…

Au menu de cette journée

>> Marche sans casque et sans arme une marche commentée sur les lieux des combats

(RV devant la mairie de Craonne de 5h45 à 9h30 lampe torche et chaussures de marche conseillées petit-déjeuner offert à son issue)

>> Visites guidées gratuites de la Caverne du Dragon (départs entre 10h et 18h dernier départ à 16h30 durée 1h15 sur résezrevation prévoir des vêtements chauds)

>> Visites de la forêt domaniale et/ou visite du Musée de Vassogne (et expo au Pavillon Vallis Clara à Vauclair) (départ toutes les 2 heures entre 10h et 17h)

>> Animations proposées par l’ONF et le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) des Hauts-de-France (RV au Pavillon Vallis Clara à Vauclair de 10h à 17h)

>> Conférences en direct des étudiants spécialisés en Histoire, sous la tutelle de l’historien Thierry Hardier, vous proposent 3 conférences, retransmises en direct ! Les thèmes abordés sont La superstition pendant la Grande Guerre , Les colis postaux et Les traces d’occupation allemandes d’un grenier d’une maison située sur l’arrière-front du saillant de Saint-Mihiel (RV au Pavillon Vallis Clara à Vauclair à 15h durée 1h)

>> Marche des brancardiers à Craonnelle et veillée à la nécropole nationale de Craonnelle (RV devant la mairie de Craonne de 20h30 à 22h30 lampe torche et chaussures de marche conseillées)

Programme complet à découvrir sur le site www.chemindesdames.fr .

Craonne 02160 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 25 14 18 caverne@aisne.fr

English :

This day of commemoration of the Battle of the Chemin des Dames in 1917 punctuated by marches, shows, visits, etc. is a hymn to the memory of all the men who took part…

