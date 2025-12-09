16° Course de la Chandeleur Saint-Sever

16° Course de la Chandeleur

Cloître des Jacobins Saint-Sever Landes

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Course pédestre entre nature et route d’une longueur de 7 ou 14 km. A l’arrivée, crêpes pour les participants. Départ 9h30 des Jacobins.

Inscription en ligne, +3€ le jour J

Départ à 10h des Jacobins pour une course de 7 km ou les 14 km qui font partie du challenge des courses sur route des Landes.

Dès 9h départ de la marche 7km

Des ravitaillements sont proposés sur les routes et sentiers sécurisés par l’APA.

A l’arrivée crêpes de la chandeleur.

Inscription en ligne, +3€ le jour J .

Cloître des Jacobins Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : 16° Course de la Chandeleur

Walking race between nature and road, 7 or 14 km long. At the finish, pancakes for participants. Start 9:30 am from Les Jacobins.

Online registration, +3? on D-day

