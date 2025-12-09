16° Course de la Chandeleur Saint-Sever
16° Course de la Chandeleur Saint-Sever dimanche 1 février 2026.
Cloître des Jacobins Saint-Sever Landes
Course pédestre entre nature et route d’une longueur de 7 ou 14 km. A l’arrivée, crêpes pour les participants. Départ 9h30 des Jacobins.
Inscription en ligne, +3€ le jour J
Départ à 10h des Jacobins pour une course de 7 km ou les 14 km qui font partie du challenge des courses sur route des Landes.
Dès 9h départ de la marche 7km
Des ravitaillements sont proposés sur les routes et sentiers sécurisés par l’APA.
A l’arrivée crêpes de la chandeleur.
Inscription en ligne, +3€ le jour J .
Cloître des Jacobins Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : 16° Course de la Chandeleur
Walking race between nature and road, 7 or 14 km long. At the finish, pancakes for participants. Start 9:30 am from Les Jacobins.
Online registration, +3? on D-day
