16 ème Salon de printemps de la sculpture

Château Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21

16 ème Salon de printemps de la sculpture , avec en invité d’honneur Philippe Roy. .

Château Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 30 44 64 info@vergersdesculpteurs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 16 ème Salon de printemps de la sculpture

L’événement 16 ème Salon de printemps de la sculpture Bressuire a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Bocage Bressuirais