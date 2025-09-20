16. Parc du Château de Catuélan Journées européennes du patrimoine Hénon

Château de Catuélan Hénon Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Catuélan est une demeure de Parlementaires, dont notamment celui qui fut Premier Président du Parlement de Bretagne de 1777 à 1790. Le parc en terrasses a été dessiné au XVIIIème siècle. Il a été grandement simplifié à la fin du XIXème. Il offre une vue très étendue vers le sud et l’est. .

Château de Catuélan Hénon 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 40 52

