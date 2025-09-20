1600 ans d’histoire à l’abbaye Saint-Victor Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement

1600 ans d’histoire à l’abbaye Saint-Victor Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement samedi 20 septembre 2025.

1600 ans d’histoire à l’abbaye Saint-Victor

Samedi 20 septembre 2025 de 16h à 17h30. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite guidée payante de l’Abbaye Saint-Victor et ses cryptes dans le cadre des journées européennes du patrimoine.

Visite guidée payante de l’Abbaye Saint-Victor et ses cryptes.

Découvrez les 1600 ans d’histoire de l’Abbaye Saint Victor; archéologie et traditions. .

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Guided tour of Saint-Victor Abbey and its crypts as part of the European Heritage Days.

German :

Kostenpflichtige Führung durch die Abtei Saint-Victor und ihre Krypten im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals.

Italiano :

Visita guidata a pagamento dell’Abbazia di Saint-Victor e delle sue cripte, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

Visita guiada a la abadía de Saint-Victor y sus criptas, de pago, en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

L’événement 1600 ans d’histoire à l’abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille