1600 ans d’histoire à l’abbaye Saint-Victor Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement

1600 ans d'histoire à l'abbaye Saint-Victor

Samedi 20 septembre 2025 de 16h à 17h30.

Abbaye Saint-Victor
3 Rue De l'Abbaye
Marseille 7e Arrondissement

Tarif : 7 EUR
Samedi 20 septembre 2025 de 16h à 17h30. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Début : 2025-09-20 16:00:00
fin : 2025-09-20 17:30:00
2025-09-20
Visite guidée payante de l’Abbaye Saint-Victor et ses cryptes dans le cadre des journées européennes du patrimoine.
Découvrez les 1600 ans d’histoire de l’Abbaye Saint Victor; archéologie et traditions. .
English :
Guided tour of Saint-Victor Abbey and its crypts as part of the European Heritage Days.
German :
Kostenpflichtige Führung durch die Abtei Saint-Victor und ihre Krypten im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals.
Italiano :
Visita guidata a pagamento dell’Abbazia di Saint-Victor e delle sue cripte, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio.
Espanol :
Visita guiada a la abadía de Saint-Victor y sus criptas, de pago, en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.
