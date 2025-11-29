160e anniversaire de la disparition du duc de Morny Jacques à dit… Offenbach & Morny Story Les Franciscaines Deauville Deauville

À l’occasion du 160ᵉ anniversaire de la disparition du duc de Morny, Les Franciscaines célèbre le fondateur de Deauville à travers ce spectacle-conférence explorant les opéras-bouffes et autres œuvres créées par Offenbach, notamment Monsieur Choufleuri dont on doit le livret au duc ainsi qu’une conférence retraçant son destin exceptionnel.

Jacques Offenbach, adolescent de 14 ans, prussien et juif, débarque à Paris en 1833. Violoncelliste surdoué, il rêve de faire jouer ses compositions à l’Opéra-Comique dont les portes lui restent définitivement fermées.

Offenback, Le Devin, aurait-il deviné que sa rencontre avec Morny, haut personnage, allait bientôt l’emmener vers un fabuleux destin ? En 1855, grâce au soutien de Morny, s’ouvre aux Champs Élysées son théâtre des Bouffes-Parisiens . Genèse d’un succès universel, car Jacques et ses librettistes y distillent un sel… caustique, ne ménageant guère les puissants, fustigeant le pouvoir en œuvres satiriques. Conjuguant génie musical, théâtral et scénique, ils peuplent la scène de tyrans si comiques, si sympathiques, que même le duc y puise son élan ! Notamment, dans son propre opéra-bouffe, Monsieur Choufleuri.

Grâce à ces passionnés, historiens-conférenciers et chanteurs accompagnés d’un orchestre de chambre, en avant pour une découverte de la route semée de succès (et d’embûches) de ce génial compositeur et son bienfaiteur-protecteur, le duc de Morny, à travers un spectacle-conférence !

2h30 avec entracte.

Auteur, mise en scène et adaptation des livrets Stanny Leroy

Historiens-Conférenciers / Historique Morny Yves Aublet

Historique Offenbach Jean-Paul Bonami

Soprano Roselyne Martel

Ténor Stanny Leroy

Quintette à Cordes et Piano digital L’Ensemble ISARA

Direction Frédéric Visconte .

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie

English : 160e anniversaire de la disparition du duc de Morny Jacques à dit… Offenbach & Morny Story

To mark the 160th anniversary of the Duc de Morny?s death, Les Franciscaines celebrate the founder of Deauville with a lecture-show exploring Offenbach?s opera-bouffes and other works.

German : 160e anniversaire de la disparition du duc de Morny Jacques à dit… Offenbach & Morny Story

Anlässlich des 160. Jahrestages des Verschwindens des Herzogs von Morny feiert Les Franciscaines den Gründer von Deauville mit einer Konferenzshow, die Offenbachs Opern und andere Werke erforscht.

Italiano :

In occasione del 160° anniversario della morte del Duc de Morny, Les Franciscaines celebrano il fondatore di Deauville con questa conferenza-spettacolo che esplora le opere buffe e le altre opere create da Offenbach.

Espanol :

Con motivo del 160 aniversario de la muerte del Duque de Morny, Les Franciscaines celebran al fundador de Deauville con esta conferencia-espectáculo que explora las óperas bufas y otras obras creadas por Offenbach.

