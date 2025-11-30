160e anniversaire de la disparition du duc de Morny « Morny, une vie, une oeuvre » par Yves Aublet Les Franciscaines Deauville Deauville

Le duc de Morny (1811-1865) est la figure paternelle de Deauville, mais aussi un personnage de roman. Né obscur et sans nom au bord d’une route, sans père ni mère officielle, sans argent ni relations, mais avec une hérédité naturelle prestigieuse.

Le duc de Morny (1811-1865) est la figure paternelle de Deauville, mais aussi un personnage de roman. Né obscur et sans nom au bord d’une route, sans père ni mère officielle, sans argent ni relations, mais avec une hérédité naturelle prestigieuse. Il devient à la fin de sa vie vice-empereur, comme le qualifie un de ses biographes, Michel Carmona. Yves Aublet en dresse une biographie différente de toutes celles qui lui ont été consacrées jusqu’à maintenant, basée sur sa psychologie et la résilience qu’il a manifesté toute sa vie, mais aussi sur l’homme privé, sa femme et ses enfants, ses motivations cachées et ses passions, les chevaux et une collection de tableaux exceptionnelle. Deauville s’enorgueillit de l’un de ses inventeurs majeurs.

Yves Aublet, vice-président des amis du Musée de Trouville et du Passé régional (AMT), a publié « Auguste de Morny, biographie illustrée du plus célèbre des créateurs de Deauville » (2018) et deux numéros d’ »Athéna sur la

Touques, Morny l’Auvergnat » (n°183 Mars 2010) et « La Galerie de tableaux du duc de Morny » (n°237 Septembre 2022). .

English : 160e anniversaire de la disparition du duc de Morny « Morny, une vie, une oeuvre » par Yves Aublet

The Duc de Morny (1811-1865) is Deauville’s father figure, but also a character in a novel. Born obscure and nameless by the side of a road, without an official father or mother, without money or connections, but with a prestigious natural heritage.

German : 160e anniversaire de la disparition du duc de Morny « Morny, une vie, une oeuvre » par Yves Aublet

Der Herzog von Morny (1811-1865) ist nicht nur die Vaterfigur von Deauville, sondern auch eine Romanfigur. Er wurde obskur und namenlos am Rande einer Straße geboren, ohne offiziellen Vater oder Mutter, ohne Geld oder Beziehungen, aber mit einer prestigeträchtigen natürlichen Erbanlage.

Italiano :

Il Duca di Morny (1811-1865) è la figura paterna di Deauville, ma anche il personaggio di un romanzo. Nasce oscuro e senza nome sul ciglio di una strada, senza padre né madre ufficiali, senza soldi né legami, ma con un prestigioso patrimonio naturale.

Espanol :

El duque de Morny (1811-1865) es la figura paterna de Deauville, pero también un personaje de novela. Nació oscuro y sin nombre al borde de una carretera, sin padre ni madre oficiales, sin dinero ni conexiones, pero con un prestigioso patrimonio natural.

