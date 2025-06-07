1622, LE SIÈGE DE MONTPELLIER ET LA CITADELLE Montpellier

34 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Le 31 août 1622 débute le siège de la ville par Louis XIII et ses troupes.

Le 31 août 1622 débute le siège de la ville par Louis XIII et ses troupes.

Cette date marque un tournant dans l’histoire de la ville. Elle s’inscrit dans une longue période de plus de deux siècles d’affrontements entre catholiques et protestants. La citadelle est née de cet évènement et a connu par la suite un destin unique.

La visite proposée raconte cette histoire en vous faisant pénétrer de façon exceptionnelle au sein de la citadelle (aujourd’hui occupée par le Lycée Joffre) et parcourir des lieux de mémoire sur l’Esplanade et dans l’Ecusson. Venez écouter les témoignages laissés par les hommes et les femmes de ce temps et imaginer Montpellier autrement…

Rendez-vous 10 minutes avant à l’Office de Tourisme de Montpellier extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle.

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

English :

400 years ago..

On August 31, 1622, the siege of the city by Louis XIII and his troops began.

German :

Vor 400 Jahren ..

Am 31. August 1622 beginnt die Belagerung der Stadt durch Ludwig XIII. und seine Truppen.

Italiano :

400 anni fa?

Il 31 agosto 1622 iniziò l’assedio della città da parte di Luigi XIII e delle sue truppe.

Espanol :

¿Hace 400 años?

El 31 de agosto de 1622 comenzó el asedio de la ciudad por parte de Luis XIII y sus tropas.

