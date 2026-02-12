1622, LE SIÈGE DE MONTPELLIER ET LA CITADELLE Montpellier

1622, LE SIÈGE DE MONTPELLIER ET LA CITADELLE

34 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Il y a 400 ans…

Le 31 août 1622 débute le siège de la ville par Louis XIII et ses troupes.

Visite en français

Cette date marque un tournant dans l’histoire de la ville. Elle s’inscrit dans une longue période de plus de deux siècles d’affrontements entre catholiques et protestants. La citadelle est née de cet évènement et a connu par la suite un destin unique.

La visite proposée raconte cette histoire en vous faisant pénétrer de façon exceptionnelle au sein de la citadelle (aujourd’hui occupée par le Lycée Joffre) et parcourir des lieux de mémoire sur l’Esplanade et dans l’Ecusson. Venez écouter les témoignages laissés par les hommes et les femmes de ce temps et imaginer Montpellier autrement…

Rendez-vous 10 minutes avant à l'Office de Tourisme de Montpellier extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle.

400 years ago..

On August 31, 1622, the siege of the city by Louis XIII and his troops began.

