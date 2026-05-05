165ème Fête des Marins à Honfleur Honfleur

Honfleur

165ème Fête des Marins à Honfleur

Vieux Bassin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Depuis 1861, c’est un rendez-vous exceptionnel.

Celui des “Gens de mer”, des marins, des pêcheurs qui se retrouvent chaque week-end de Pentecôte. Le dimanche a lieu la Bénédiction de la Mer. Le lundi se déroule le Pèlerinage à la Chapelle Notre Dame de Grâce.

La Société des Marins a pour mission d’organiser et de perpétuer, depuis 1861, le Pèlerinage des Marins .

Durant deux jours, à la Pentecôte, un vibrant hommage est rendu aux gens de la mer . Ce pèlerinage maritime demeure, à l’heure actuelle, l’un des plus importants en France. Chaque année environ cent maquettes défilent à travers les rues de notre ville.

Durant le week-end:

• Exposition de maquettes de bateaux (Petit Grenier à Sel)

• Les façades, les vitrines des commerces, les monuments et bâtiments publics seront décorés

Le Programme des trois journées

Samedi 23 mai

11 h 30 Accueil à la mairie de l’équipage du Vulcain, le bâtiment de plongeur démineur de la Marine nationale, filleul de la ville de Honfleur. (Présence à confirmer)

14 h Concerts place Arthur-Boudin pour remercier les commerçants de cette place, tous sponsors, avec le groupe Tavarn composé de trois musiciens (musique folk), suivi à 15 h du groupe Wild de Paul Moutier (folk rock) et à 16 h, des Forbans de Lion (chants marins d’hier et d’aujourd’hui).

Dimanche 24 mai

10 h 30 Messe solennelle à l’église Sainte-Catherine, avec la chorale Scamelvilla. Pour cette occasion, orgue et cornemuse s’uniront pour effectuer quatre morceaux, à l’entrée, lors de l’offertoire, puis de la communion et enfin à la sortie.

11 h 45 Défilé de l’église jusqu’à la stèle en mémoire des marins péris en mer, avec les cornemuses en tête et cérémonie à partir de 12 h avec la chorale Scamelvilla.

14 h Concerts place de l’Hôtel de ville, avec le chanteur Simon Herran, puis à 15 h, le groupe Marloustic, et à 16 h Les Gars de la Côte (chants marins et classiques).

À partir de 16 h, embarquement des officiels sur le bateau amiral pour la bénédiction de la mer, qui aura lieu en pleine mer vers 17 h 30. Les cornemuses accompagneront en musique le départ des bateaux.

20 h 30 Concert de la chorale Scamelvilla à l’église Saint-Léonard

Lundi 25 mai

9 h 15, départ du défilé dans les rues de la ville à partir du perron de l’Hôtel de ville, avec les maquettes des bateaux, ornés des fleurs en papier crépon, accompagnés par les musiciens des fanfares d’Angerville-la-Martel, de Saint-Pierre-en-Auge, des Diables bleus de Mondeville et du Auld Alliance Pipe Band Normandy (cornemuses).

Le pèlerinage montera vers la chapelle Notre-Dame-de-Grâce, où une messe y sera célébrée, avec la présence du recteur du sanctuaire de Lisieux, Emmanuel Schwab.

Au retour de la messe, une aubade des quatre fanfares sera donnée sur le perron de la mairie, où se tiendra également le discours du maire Nicolas Pubreuil, et un pot de l’amitié réunira tout le monde aux Greniers à sel. .

Vieux Bassin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 88 00

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English : 165ème Fête des Marins à Honfleur

Since 1861, this has been an exceptional event.

It’s a gathering of the Gens de mer , the seafarers and fishermen who come together every Whitsun weekend. The Blessing of the Sea takes place on Sunday. On Monday, the pilgrimage to the Chapelle Notre Dame de Grâce takes place.

L’événement 165ème Fête des Marins à Honfleur Honfleur a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Honfleur-Beuzeville