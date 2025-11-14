165ème Vente des Vins des Hospices de Beaune Auxey-Duresses

165ème Vente des Vins des Hospices de Beaune

Clos du Moulin aux Moines Auxey-Duresses Côte-d’Or

Début : 2025-11-14 10:00:00

fin : 2025-11-16

2025-11-14

À l’occasion du week-end de la 165ème Vente des Vins des Hospices de Beaune les 14, 15 & 16 novembre, le domaine ouvre ses caves pour une dégustation d’exception.

Au cours de la visite guidée, découvrez nos caves historiques tout en dégustant 6 de nos cuvées emblématiques accompagnées de délicieux mets préparés par popupper.

Les vins blancs

– Auxey-Duresses Clos du Moulin aux Moines Monopole 2022

Gougère

– Meursault Le Pré de Manche 2023

Toast de pain de carotte de Ladoix-Serrigny et Comté

– Meursault Premier Cru Charmes 2022

Toast de pain grillé, rillettes de truite de la pisciculture de Corgoloin

Les vins rouges

– Auxey-Duresses Clos du Moulin aux Moines Vieilles Vignes Monopole 2022

Jambon Persillé

– Auxey-Duresses Le Graal 2020

Mini-brochette de magret de canard & poire

– Pommard Premier Cru Clos Orgelot Monopole 2017

Mini feuilleté au Shiitake de Bourgogne et persil

Tarif visite et dégustation 65€ par personne (1h30) .

Clos du Moulin aux Moines Auxey-Duresses 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté visite@moulinauxmoines.com

