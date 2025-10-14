1664 – Hortense Belhôte Station Marne – Campus Victoire Bordeaux

1664 – Hortense Belhôte Jeudi 12 mars 2026, 19h00 Station Marne – Campus Victoire Gironde

Hortense Belhôte

Retour en 1664, année désillusionnée après des temps enivrés : la Brasserie Kronenbourg voit le jour et la coloniale Compagnie des Indes aussi, Louis XIV vire à l’absolutisme et les arts débridés à l’académisme. Cette époque de la sclérose n’échappe pas à l’œil engagé de l’historienne de l’art Hortense Belhôte. Celle qui a troqué la chaire pour la scène frappe un nouveau grand coup dans la mémoire officielle avec une « conférence spectaculaire » dont elle a le secret. Toujours avec son délectable et pertinent brassage de références théoriques, de culture pop, et de confessions autobiographiques, dont ses propres addictions, l’énergique comédienne fait réémerger la liesse artistique libérée d’avant ce basculement politique de 1664, dont la France actuelle est encore l’héritière.

conception Hortense Belhôte / collaboration artistique Lou Cantor, Béatrice Massin, Mickaël Delis, Mathieu Grenier, Chloé Lamiable / production, diffusion, administration Fabrik Cassiopée – Manon Crochemore & Mathilde Lalanne

jeu. 12 mars – 19h / 60 min – à partir de 15 ans

lieu : Station Marne, Université de Bordeaux (campus Victoire, accès par le cours de la Marne)

en coorganisation avec l'Université de Bordeaux

en partenariat avec le WOW festival

