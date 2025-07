1664 Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre d’Angoulême Angoulême

Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

– de 18 ans

2025-11-19 2025-11-20 2025-11-21

1664, ce n’est pas qu’une bière, c’est aussi l’année d’un renversement esthétique et politique décrypté par Hortense Belhôte dans ce spectacle mêlant histoire des arts et confidences intimes, plein d’humour et d’esprit critique.

Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

English:

1664 isn’t just a beer, it’s also the year of an aesthetic and political turnaround, deciphered by Hortense Belhôte in this show combining art history and intimate confidences, full of humor and critical spirit.

German:

1664 ist nicht nur ein Bier, sondern auch das Jahr eines ästhetischen und politischen Umsturzes. Hortense Belhôte entschlüsselt ihn in diesem Schauspiel, das Kunstgeschichte mit intimen Vertraulichkeiten verbindet und voller Humor und kritischem Geist ist.

Italiano:

il 1664 non fu solo una birra, ma anche l’anno di uno sconvolgimento estetico e politico, decifrato da Hortense Belhôte in questa mostra che unisce storia dell’arte e confidenze intime, ricca di umorismo e spirito critico.

Espanol:

1664 no fue sólo una cerveza, fue también el año de una convulsión estética y política, descifrada por Hortense Belhôte en esta muestra que combina historia del arte y confidencias íntimas, llenas de humor y espíritu crítico.

