16e édition du festival Blanc-Sec de la bande dessinée Place de la République Sens

Place de la République Mezzanine du marché couvert Sens Yonne

2025-09-13 14:00:00

2025-09-13 19:00:00

2025-09-13 2025-09-14

Le festival Blanc-Sec de la bande dessinée revient cette année à Sens ! La mezzanine du marché couvert accueillera une vingtaine de dessinateurs et d’auteurs de bande dessinée en dédicace. Le festival propose aussi une librairie, des stands de bouquinistes, un coin lecture, des animations maquillage, chasse au trésor, jeux, expositions… .

Place de la République Mezzanine du marché couvert Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 02 44 27 didier@blancsecbd.fr

