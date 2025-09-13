16e édition du festival Blanc-Sec de la bande dessinée Place de la République Sens
16e édition du festival Blanc-Sec de la bande dessinée
Place de la République Mezzanine du marché couvert Sens Yonne
Début : 2025-09-13 14:00:00
fin : 2025-09-13 19:00:00
Le festival Blanc-Sec de la bande dessinée revient cette année à Sens ! La mezzanine du marché couvert accueillera une vingtaine de dessinateurs et d’auteurs de bande dessinée en dédicace. Le festival propose aussi une librairie, des stands de bouquinistes, un coin lecture, des animations maquillage, chasse au trésor, jeux, expositions… .
Place de la République Mezzanine du marché couvert Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 02 44 27 didier@blancsecbd.fr
