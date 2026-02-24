16e Randonnée découverte Sainte-Croix-en-Bresse

16e Randonnée découverte

Place de l’Eglise Sainte-Croix-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

16e rendez-vous avec la randonnée découverte de Sainte-Croix-en-Bresse ! Grâce à l’association d’Artagnan, associez balades et découvertes du patrimoine.

Trois circuits seront balisés (7, 14 et 20 km). Un stand de ravitaillement vous sera proposé sur le 7 km, deux sur le 14 et le 20 km.

Départs libres de 8 à 15h, place de l’église. Balisage clair. Explications ludiques et patrimoniales.

5 ou 6 € par personne. Gratuit jusqu’à 10 ans. Pensez à apporter votre gobelet !

A pied, à cheval ou en VTT, seul, entre amis ou en famille ne manquez pas cette 16e randonnée découverte de Sainte-Croix le dimanche 26 avril.

Renseignements 06 81 86 90 13. .

Place de l’Eglise Sainte-Croix-en-Bresse 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 86 90 13 contact@association-dartagnan.fr

