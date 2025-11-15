16è salon de la gastronomie Salle des fêtes La Baume-de-Transit
16è salon de la gastronomie Salle des fêtes La Baume-de-Transit samedi 15 novembre 2025.
16è salon de la gastronomie
Salle des fêtes 2 route de Valréas La Baume-de-Transit Drôme
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-16 19:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Pour les gourmands et gourmets, 2 jours pour faire saliver les papilles!
Salle des fêtes 2 route de Valréas La Baume-de-Transit 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 98 14 70 mano-raoux@laposte.net
English :
For gourmands and gourmets, 2 days to make your taste buds salivate!
German :
Für Feinschmecker und Gourmets: 2 Tage, an denen Ihnen das Wasser im Mund zusammenläuft!
Italiano :
Per i buongustai e i golosi, 2 giorni per far salivare le papille gustative!
Espanol :
Para sibaritas y gourmets, ¡2 días para hacer salivar a sus papilas gustativas!
L’événement 16è salon de la gastronomie La Baume-de-Transit a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence