16è salon de la gastronomie Salle des fêtes La Baume-de-Transit

16è salon de la gastronomie

Salle des fêtes 2 route de Valréas La Baume-de-Transit Drôme

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 19:00:00

2025-11-15

Pour les gourmands et gourmets, 2 jours pour faire saliver les papilles!

+33 4 78 98 14 70 mano-raoux@laposte.net

English :

For gourmands and gourmets, 2 days to make your taste buds salivate!

German :

Für Feinschmecker und Gourmets: 2 Tage, an denen Ihnen das Wasser im Mund zusammenläuft!

Italiano :

Per i buongustai e i golosi, 2 giorni per far salivare le papille gustative!

Espanol :

Para sibaritas y gourmets, ¡2 días para hacer salivar a sus papilas gustativas!

