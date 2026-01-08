16e SALON MINERAUX FOSSILES BIJOUX de SOUMOULOU (Pyrénées-Atlantiques) Halle des Sports Soumoulou 10 janvier – 15 février 4 euros à partir de 12 ans. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

Une vingtaine d'exposants professionnels et amateurs originaires des quatre coins de France présenteront au public leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier.

**HEXAGONE MINERAL** vous donne rendez-vous les **14 et 15 février 202**6 à **SOUMOULOU** au pied des Pyrénées pour le **16e Salon des minéraux fossiles et bijoux**. Cet événement se déroulera dans le **Hall des Sports** situé sur la Place de la Mairie. Pour animer cet événement, **une vingtaine d’exposants professionnels et amateurs** originaires des quatre coins de France seront au rendez-vous ! Ils présenteront au public leurs **dernières nouveautés en provenance du monde entier, de France mais aussi du Grand Sud-Ouest**. Comme dans tous nos salons, **un très large choix de minéraux, fossiles et bijoux sera proposé à la vente** pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Pour répondre toujours plus aux attentes du public, **un service d’expertise gratuite sera aussi proposée par l’organisateur** à celles et ceux qui souhaitent faire déterminer leurs découvertes minéralogiques ou paléontologiques. Ce salon devrait comme chaque année attirer de très nombreux passionnés tout en sensibilisant les néophytes et les plus jeunes aux merveilles de la Terre.

**Ouverture au public :** de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.

**Tarif visiteurs :** 4 € à partir de 12 ans ; gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

**Stationnement :** parking gratuit !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-10T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-15T18:00:00.000+01:00

davidchauvaud@yahoo.fr

Halle des Sports Place du Marché Soumoulou 64420 Pyrénées-Atlantiques



