16e Salon Peinture et Sculpture Salle des Fêtes Écretteville-lès-Baons

16e Salon Peinture et Sculpture

Salle des Fêtes 1 Rue des Troubadours Écretteville-lès-Baons Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-28

fin : 2026-03-08

2026-02-28

Le Comité des Fêtes d’Ecretteville-lès-Baons vous invite à son 16e salon de peinture et sculpture. Cette année, les invités d’honneur sont Fabienne Courtois (peinture) et Bruno Dautel-Saillant (sculpture). Ils exposeront aux côtés d’une vingtaine d’autres artistes de la région.

Du lundi au samedi, de 15h à 18h. Dimanche, de 10h à 12h puis de 14h à 18h30. .

Salle des Fêtes 1 Rue des Troubadours Écretteville-lès-Baons 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 01 98

