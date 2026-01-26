16e Salon Peinture et Sculpture Salle des Fêtes Écretteville-lès-Baons
16e Salon Peinture et Sculpture Salle des Fêtes Écretteville-lès-Baons samedi 28 février 2026.
16e Salon Peinture et Sculpture
Salle des Fêtes 1 Rue des Troubadours Écretteville-lès-Baons Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-28
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-02-28
Le Comité des Fêtes d’Ecretteville-lès-Baons vous invite à son 16e salon de peinture et sculpture. Cette année, les invités d’honneur sont Fabienne Courtois (peinture) et Bruno Dautel-Saillant (sculpture). Ils exposeront aux côtés d’une vingtaine d’autres artistes de la région.
—
Du lundi au samedi, de 15h à 18h. Dimanche, de 10h à 12h puis de 14h à 18h30. .
Salle des Fêtes 1 Rue des Troubadours Écretteville-lès-Baons 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 01 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 16e Salon Peinture et Sculpture
L’événement 16e Salon Peinture et Sculpture Écretteville-lès-Baons a été mis à jour le 2026-01-23 par Yvetot Normandie Tourisme